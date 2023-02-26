Aydın İncirliova’da icradan satılık dubleks daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Aydın İli, İncirliova İlçesi, İncirliova (Zafer) Mahallesi,Aşağı mevkii,9403 parsel, 529,51 m2 yüz ölçümlüdür. 6. kat 11 nolu bağımsız bölüm dubleks meskenin arsa payı 50/530'dur. 6. kat 11 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken niteliğindeki taşınmaz tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır.Taşınmazın Açık Adresi; Aydın İli, İncirliova İlçesi, Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi (eski Dış Kapı No:74)yeni Dış Kapı No:84'tür. İmar Durumu; Taşınmaz parsel İncirliova Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; konut+ticari alanında olup ikiz nizam 7 kat şeklinde imarlıdır. Taşınmazın Mahal-Keşif İncelenmesi; Bağımsız bölümün bulunduğu parsel zemin itibari ile yapılaşmaya uygun olup, eğimsiz bir konumdadır.

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