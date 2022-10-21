Aydın Kuşadası’nda icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aydın İli, Kuşadası İlçesi, Türmen Mahallesi, 1989 ada, 2 Parsel, 4. Kat, 5 Nolu Bağımsız bölüm, mesken niteliğinde olup, Arsa payı 1/5'dir, ana taşınmaz yüzölçümü 518,18 m2'dir. Borçlunun hissesi tamdır. Taşınmazın yer aldığı binanın tüm katları mesken olarak kullanılmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın deniz manzarası bulunmakta olup, denize 1,4 km kadar mesafededir. Taşınmaz iç mekanının salon, mutfak, üç oda, antre, hol, wc ve banyodan oluştuğu, dış mekanın ise dört balkon şeklinde kullanım alanı bulunduğu anlaşılmış ve kullanım alanının brüt yaklaşık 124 m2 olduğu anlaşılmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.