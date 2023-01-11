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Aydın’a yılın ilk karı düştü  

Aydın’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, yükseklerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sonrası Paşayaylası’nda kartpostallık görüntüler oluştu.  

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:25
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Aydın’a yılın ilk karı düştü  

Aydın’a yılın ilk karı düştü  
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Aydın’da il genelinde yağışlı hava etkili oluyor. Dün akşam saatlerinde başlayan yağışlar bugün öğleden sonra havanın soğuması ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Aydın’ın 1200 rakımlı Paşayaylası’da yılın ilk karından nasibini aldı.

Havanın soğuması ile birlikte Paşayaylası’na arkadaşları ile giden öğretmen ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül, yılın ilk kar yağışı sonrası oluşan manzaranın keyfini yaşadı.

Kar yağışı sonrası doğa beyaz gelinliğini giyerken, oluşan kartpostallık manzara seyrine doyum olmaz görüntüler oluşturdu. Bu yıl gecikmeli olarak beyaz gelinliğini giyen Paşayaylası'nın havadan çekilen görüntüleri kış mevsiminin eşsiz güzelliğini ortaya koydu. 

Öğretmen ve Fotoğraf Sanatçısı Yücel Sevingül, "Yılın ilk karı Paşayaylası'na düştü. Aydın Paşayaylası beyaz gelinliğini giydi. Gördüğünüz gibi manzara muhteşem" diyerek geç de olsa kış manzarasını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.  (İHA) 

             

         

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