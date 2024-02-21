Aydın'da 10 günlük köpeği ezerek öldürüp kaçtı! Vicdansız...

Aydın’ın İncirliova ilçesi Yazıdere Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü bir araç, 10 günlük Mila isimli köpeği ezdi. Ticari aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Köpeğin sahibi Ceyhun Bölükbaş, güvenlik kamerasının görüntülerini alıp jandarmaya suç duyurusunda bulunurken, Mila’nın 10 gün önce doğum yaptığı ve dört yavrusunun olduğu öğrenildi.

Dört yıldır beslediği Mila'nın bir aracın çarpması sonucu can verdiğini söyleyen Bölükbaş, kamera görüntülerini incelediklerini ve olayın kasıtlı olduğunu düşündüklerini söyledi.

"MİLA’NIN DÖRT TANE YAVRUSU VAR VE 10 GÜNLÜKLER"

Sürücünün yolun ortasında koşan köpeğin üzerinden geçip hiç durmadan araçla uzaklaştığını vurgulayan Bölükbaş, “Sürücünün yakalanması için güvenlik güçlerine şikayette bulunduk. İnşallah bir sonuç alınır. Mila’nın dört tane yavrusu var ve 10 günlükler. Gözleri yeni açıldı. Bunlar ölmesinler diye onları besleyip büyütmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Yavru köpekleri süt ile besleyen Bölükbaş, sürücülere trafikte daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.