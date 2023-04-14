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160 litre zeytinyağı çalan şüpheli yakalandı

Aydın’da düzenlenen operasyonda bir çiftlik evinden 160 litre zeytinyağı çalan şahıs yakalandı. 

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:17
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Aydın’da 160 litre zeytinyağı çalınması olayı

160 litre zeytinyağı çalan şüpheli yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Efeler ilçesinde bir çiftlik evinden 160 litre zeytinyağı çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şevketiye Mahallesi’nde bir şahsa ait çiftlik evinden 160 litre zeytinyağı çalınması olayının ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timlerince olay yerinde ve çevresinde elde edilen deliller, tanık ve kamera araştırması sonucunda bir şüpheli şahıs tarafından gündüz vakti motosiklet ile çiftlik etrafında keşif yapıldığı, aynı günün akşamında ise araç ile zeytinyağlarını çaldığı tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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