Yapay zeka voltranı tamamladı

Ekmob CFO'su Bekir Uğur, teknolojinin hızlı ilerlemesiyle satış süreçlerinin de köklü bir evrim geçirdiğini ve piyasanın her zaman bir lider arayışında olduğunu, ancak yeni çağın liderinin 'veri' olduğunu belirtti.

Uğur, işletmelerin kaliteli veriye sahip olmalarının onlara büyük bir rekabet avantajı sağlayacağını ifade etti.

Teknolojik ilerlemelerin birçok sektörü dönüştürdüğünü vurgulayan Uğur, satış ekiplerinin bu değişimden en çok etkilenen gruplar arasında olduğunu söyledi. Uğur, "Bu çağın zirvesi, veriye ulaşmaktır. İşletmeler, ne kadar kaliteli veriye sahip olurlarsa o kadar güçlü olurlar. Global şirketler, son 20 yılda bütçelerini bu alana kaydırarak güçlerini koruyup artırdılar. Bu, acımasız bir dönem ve küçük bir hata her şeyi kaybettirebilir" dedi.

Uğur, internetin yaygınlaşması ve yapay zeka ile makine öğrenmesinin gelişmesiyle verinin, satış ekiplerinin karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynamaya başladığını belirtti.

"Artık şirketler, saniyeler içinde milyonlarca veriyi analiz ederek kararlarını destekleyen bilgilerle hızla verebiliyor. Yapay zeka destekli yazılımlar, sahadan toplanan verileri analiz ederek anında karar destek süreçlerinde yer alıyor. Önemli olan, doğru yazılıma ulaşmak ve bu yazılımı geliştirecek doğru organizasyonu kurabilmek" diye konuştu.

Uğur, şirketlerin bu değişime ayak uydurarak rekabet avantajını koruyabileceğini, teknolojiyi işlerine entegre ederek geleceğe hazırlanmaları gerektiğini söyledi. "Tüketiciler artık, satın alma yaptıkları firmaları sadece bir tedarikçi olarak değil, aynı zamanda bir iş ortağı olarak görüyorlar. Bu nedenle, teknolojik yatırımlar önemli olmaya devam edecek" dedi.

Uğur, teknolojinin hızlı gelişimiyle gelecekte çok şeyin değişeceğini ve şirketlerin teknolojik yatırımlara bütçe ayırmaları gerektiğini belirtti. "Şirketler ve bireyler, teknolojik adaptasyonları kolaylaştırmak için bütçelerinde teknolojiye yer vermeli ve gelecekteki değişiklikleri öngörmelidir. Büyük şirketler, teknolojiyi takip etmek yerine teknoloji şirketleriyle işbirliği yaparak bu adaptasyonu sağlayacaklar" dedi.

Uğur, satış ekiplerinin teknolojik değişimlere uyum sağlaması için şirketlerin kaynak yatırımı yapmaları gerektiğini ve bu kaynakların etkin kullanılmasının şirketlere maksimum fayda sağlayacağını söyledi. "Bu süreç zorlu olabilir ve 'kan, ter ve gözyaşı' gerektirebilir. Ancak, internetin yaygınlaşması ve yapay zeka gibi teknolojilerin entegrasyonuyla bu dönemin zirvesine ulaşıldı" diyerek sözlerini tamamladı.