Mehmet Şimşek enflasyonun zirve yapacağı ayı açıkladı

Kaynak: AA
Mehmet Şimşek enflasyonun zirve yapacağı ayı açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun mayıs ayında zirveye çıkacağını belirterek o noktadan itibaren enflasyonda düşüş olacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Belçika'nın başkenti Brüksel'in düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinliğe konuk oldu.

Türkiye'nin birinci önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirten Şimşek, bunun zorluğunun bilincinde olduklarını ancak başarı sağlayacaklarına inandığını dile getirdi.
Şimşek, Türkiye'nin bir başka önceliğinin ise mali pozisyonu güçlendirmek olduğunu söylerken, bütçe açığındaki artışın geçen yıl yaşanan deprem nedeniyle yüksek olduğunu anımsattı.

mehmetsimsek.jpg"MALİ AYARLAMA, ENFLASYONUN DÜŞMESİNE YARDIMCI OLACAK"

Mali ayarlamaya azami çaba gösterdiklerini dile getiren Şimşek, "Daha yapılması gerekenler var. Mali ayarlama enflasyonun düşmesine yardımcı olacak" diye konuştu.

Şimşek, "Diğer önemli öncelik ise dış dengeyi düzeltmek, cari açığı azaltmak ve rezervleri yeniden artırmak" dedi.

Nihai hedefin yapısal dönüşümü sağlamak olduğunu belirten Şimşek, enflasyonu düşürmek için olağan dışı bir şey yapmadıklarını, geleneksel para politikasını uyguladıklarını söyledi.

“ENFLASYON MAYIS AYINDA ZİRVEYE ÇIKACAK”

Şimşek, enflasyonla mücadelenin önemli olduğunu vurgularken enflasyonun mayıs ayında zirveye çıkacağını açıkladı.

Enflasyonun zirveyi görmesinin ardından her yıl anlamlı bir yavaşlama göreceğini söylerken, "Bizim gördüğümüz yol bu. Bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 38 civarında olduğunu öngörüyoruz. Gelecek yıl yüzde 14 düşecek enflasyon 2026'da da tek haneli rakamlara geri dönecek" yorumunu yaptı.

Enflasyondaki gerilemenin para politikasının normalleşmesinin uyumlu bir parçası olduğunu ifade eden Şimşek, Merkez Bankası'nın sahip olduğu para politikası duruşunun enflasyon beklentilerini destekleyeceğini söyledi.

Şimşek, cari açıkta sürdürülebilir bir düşüş sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

"PROGRAMIMIZ ÇALIŞIYOR"

Kapsamlı yapısal reform gündemleri arasında olduğuna işaret eden Şimşek, uyguladıkları programın çalıştığını ve bu kapsamda düzenlenen yapısal reformların yatırımcı güvenini yeniden kazanmayı sağladığını söyledi.

"Yeniden dengelenme süreci devam ediyor, enflasyon beklentileri önemli ölçüde geriledi" şeklinde konuşan Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerinin iyileştiğini ve iyileşmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Şimşek, konuşmasının devamında kredi risk priminin düştüğünü hatırlatarak, kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye ekonomisindeki iyileşmenin farkında olup not artışını yaptıklarına dikkat çekti.

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