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Aydın'da 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 23:43
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Aydın'da 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Aydın'da 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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(AA) - İl Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hırsızlık suçundan aranan ve kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.D, Neşetiye Mahallesi'nde bir adreste yakalandı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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