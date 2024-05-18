Garanti Bankası'ndan hükümete kredi kartı önerisi! Mehmet Şimşek bu öneriye çok sevinecek

Türk Lirası'nın değer kaybı sürerken, yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşlar ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Vatandaşlar, hayat pahalılığına karşın sık sık kredi kartını kullanmak zorunda kalıyor.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, ekonomiye yönelik değerlendirmeler yaptı. Baştuğ, geçen yıl kredilerin yüzde 50 arttığını, kredi kartlarında bunun üç katına varan artışlar olduğunu ifade etti.

Baştuğ, tüketimin sakinleşmesi için kredi kartlarına ilişkin adım atılması gerektiğini belirterek, yıl sonunda enflasyonun baz etkisiyle yüzde 45'e gerileyeceğini söyledi.

KREDİ KARTLARINA SINIRLAMA GETİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Asıl mücadelenin bundan sonra başlayacağını ifade eden Baştuğ, ülkedeki en büyük sorunun enflasyon olduğunu vurgulayarak, enflasyonun dizginlenmesi ve tüketimin yavaşlaması için kredi kartlarına sınırlama getirilmesi gerektiğini belirtti.

"DAHA AZ TÜKETMEMİZ VE BÜYÜMEYİ BAŞKA KAYNAKLARDAN ELDE ETMEMİZ LAZIM"

2023'e göre büyüme hızının yavaşladığını ancak yine de kredi kartlarıyla alakalı büyümenin önüne geçecek bir şeylerin yapılması gerektiğini aktaran Baştuğ, "Geçen yılın büyümesi tüketimden geldi. Çılgınca bir tüketim yapıldı. Bunun baskılanması, düşmesi lazım. Ülke olarak tüketimle ilgili olarak sakinleşmemiz lazım, daha az tüketmemiz ve büyümeyi başka kaynaklardan elde etmemiz lazım" diye konuştu.

Baştuğ, Türkiye için en önemli konunun enflasyon olduğunu, Mayıs ayında zirveyi görmesi beklenen enflasyonun yılın ikinci yarısında baz etkisinin katkısıyla düşüş trendine gireceğini belirtti.

KREDİ KARTI TAKSİT SAYILARI

Bazı bankalar, vatandaşların cep telefonuna SMS göndererek 1 Nisan tarihinden itibaren bireysel kredi kartlarındaki taksit sayısında güncelleme yapacaklarını duyurmuştu.

Gönderilen mesajda, “Bilgilendirme: Degerli musterimiz, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Bireysel Kredi Kartlarindaki taksit uygulamalarinda guncelleme yapilacaktir. 31 Mart 2024 tarihine kadar guncel harcamalarinizi kampanya dahilinde taksitlendirebilirsiniz. BILGI: 08502220724 MERSIS: 0922003497000017 B016” ifadeleri kullanılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ise yaptığı açıklamada kredi kartı ve taksitli sayılarında seçim sonrası yapılacağı iddia edilen düzenlemeyi yalanlamıştı.