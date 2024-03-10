Aydın'da 47 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Kaynak: İHA
Aydın'da 47 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 47 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada; Didim ilçesinde deniz kıyısında yer alan makilik alan içerisinde Yunanistan'a deniz yolu ile kaçmaya çalışan M.M. ve M.Ö. adlı organizatörler ile beraber 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan; 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot, 7 adet şişirme pompası, 1 adet akü ve 50 litre benzin ele geçirildi.

Düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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