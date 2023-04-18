Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı

Aydın’da çeşitli suçlardan aranması bulunan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’da çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı

İHA'nın haberine göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan ve aranan şahısların yakalanması amacıyla oluşturulan JASAT ekipleri 5 şahsı yakaladı.

İncirliova’da "Hırsızlık, Basit Yaralama, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme ” suçlarından araması bulunan ve hakkında toplam 11 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan Y.A, Söke’de “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan araması bulunan ve hakkında 14 yıl 1 ay hapis cezası bulunan (A.T) isimli şahıslar yakalandı. Ayrıca Bozdoğan’da “ Kasten Öldürme” suçundan araması bulunan ve hakkında toplam 14 yıl 8 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.Ö isimli şahıs yakalandı.
Nazilli ve Söke’de ise “ Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak ve Kullanmak ve Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçlarından araması bulunan ve hakkında toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası bulunan A.G, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak” suçundan toplam 10 yıl 4 ay 27 gün hapis cezası bulunan F.T isimli şahıs yakalandı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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