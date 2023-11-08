Aydın'da define avcılarına suçüstü: 4 gözaltı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak kazı yaparak define yapan 4 şahıs suçüstüne yakalanarak gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Aydın'da define avcılarına suçüstü: 4 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik koordineli çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi’nde birinci derece sit alanı içerisinde bulunan Fındık Kale Tepesi mevkiinde teknik ve fiziki takip sonucu M.A., M.Ö., M.K. ve C.Ç. isimli 4 şüpheli kaçak kazı yaptıkları esnada suç malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramada 1 adet 3,5 Kw jeneratör, 1 adet kırıcı hilti, 1 matkap, 1 adet ip makarası, çeşitli miktarda hilti ucu, halat, seyyar kablo ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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