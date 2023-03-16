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Aydın'daki sağanak yağış hayatı felç etti

Aydın'da beklenen sağanak yağış kısa sürede etkili oldu. Doluyla karışık yağan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zaman zaman trafikte zorluk yaşadı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 16:37
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Aydın'da doluyla karışık yağmur yağdı

Aydın'daki sağanak yağış hayatı felç etti
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İHA

Meteorolojiden yapılan sağanak yağış uyarısının ardından Aydın'da beklenen yağış etkili oldu.
Yağış kısa sürede etkisini arttırarak doluya çevirdi.
Doluyla karışık yağan yağış nedeniyle vatandaşlar cadde ve sokaklarda su birikintileri dolayısıyla zor anlar yaşarken, zaman zaman araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan ani yağış ile birlikte belediye ekipleri de yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.
Yetkililer vatandaşları, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Kuraklık tehlikesine karşı yağmurun yağdığına sevinen Aydınlı vatandaşlardan Ercan Tunç, "Yağmur demek bereket demek. Yağmasına seviniyoruz. Çok şükür barajlarımız da doluyor" dedi.
Yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

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