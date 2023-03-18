Aydın'da uyuşturucu operasyonu

İHA'nın haberine göre, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir uyuşturucu satıcısının üzerinden 1 adet tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Bozyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda torbacı olarak tabir edilen bir uyuşturucu satıcısının üzerinden; 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet şarjör, 10 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 5 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 250 TL nakit para ele geçirildi. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.