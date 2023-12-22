Aydın’da kilolarca kaçak tütüne el konuldu

Yurt genelindeki “Yurt Genelinde Tütün Mamulleri Kaçakçılığına Yönelik Operasyon Uygulaması” kapsamında alınan arama kararının ardından Aydın’da da operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda Köşk İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekiplerince tütün mamulleri satışı yapılan iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Yapılan aramalarda 7 bin 400 adet boş makaron, 3 bin 20 adet dolu makaron, 10 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 49 paket içime hazır doldurulmuş bandrolsüz sigara ve 79 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el koyulurken, işyeri sahipleri hakkında kaçakçılık ve kaçak tütün bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.