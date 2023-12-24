Ülkeye kaçak yollarla sokulan milyonlarca lira değerindeki araçlara el konuldu

TELE1'in haberine göre, Antalya’da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks araçlara yönelik, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde inceleme başlattı.

Gerçekleştirilen incelemelerde, ülkeye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan şüphelilerin, kaçak yollardan lüks araçları yurda sokmaya çalıştığı tespit edildi.

Şüphelilere yönelik harekete geçen ekipler, İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta’da oldukları tespit edilen toplam 15 adet kaçak lüks araca el koydu. Lüks araçların piyasa değerinin toplam 187 milyon lira olduğu açıklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 38 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.