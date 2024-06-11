Aydın'da önce kedisini kurtardı sonra kurtarılmayı bekledi

Kaynak: İHA
Aydın'da önce kedisini kurtardı sonra kurtarılmayı bekledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, balkonda mahsur kalan bir kadın, kedisini alevlerden ve dumandan korumak için balkondan aşağıya attı.

Kedisini kurtaran kadın ve diğer mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Yangın, Değirmendere Mahallesi Kirazlı yolundaki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yangın sonucu dumanlar hızla tüm binayı kapladı.

Bazı sakinler dışarı çıkarken, duman nedeniyle dışarı çıkamayan diğerleri balkonlara sığındı.

İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üçüncü katta mahsur kalan kadın, dumandan korunmak için balkona çıktı ve kedisini aşağıya attı.

İtfaiye ekiplerinin gelmesini bekleyen kadın, ekiplerin yangına müdahalesi sırasında kurtarıldı.

Balkonlarda ve çatıda mahsur kalan diğer vatandaşlar da kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bazı sakinler, olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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