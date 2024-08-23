Aydın'da orman yangını

Kuyucak ilçesi Belenova Mahallesi yakınlarında meydana gelen yangında, henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, orman müdürlüğüne bağlı helikopterle de havadan destek verildi. Yangın söndürme işlemleri ekipler tarafından devam ediyor.