Aydın'da orman yangını

Aydın'da orman yangını
Kaynak: DHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kuyucak ilçesi Belenova Mahallesi yakınlarında meydana gelen yangında, henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler yangına karadan müdahale ederken, orman müdürlüğüne bağlı helikopterle de havadan destek verildi. Yangın söndürme işlemleri ekipler tarafından devam ediyor.

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