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Aydın'da PKK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Aydın Söke'de terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:50
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Aydın'da PKK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Aydın'da PKK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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AA'da yer alan habere göre İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen H.Y. ve E.S. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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