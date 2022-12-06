Aydın'da PKK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA'da yer alan habere göre İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen H.Y. ve E.S. gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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