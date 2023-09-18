Aydın’da polis ile çift arasında gerginlik

Polislerin kimlik kontrolü yapmak istemesi üzerine çift ile polisler arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve tepki çekti.

Videoda, kadının polislere "Senden korkacağımı falan mı sanıyorsun? Hiçbir suçum hiçbir şeyim olmadığı için sen ve senin gibi görevi kötüye kullananlardan racon yapan tehdit eden polislerden korkmuyorum. Çünkü sen bir beyefendi olsan bir kadına 'ha' diye cevap vermezsin anladın mı? Senin karşında bir bayan var" dediği görülüyor.

Polisler ise "Git şikayetçi ol kardeş. Hala laf yaparken bile titriyorsun kardeş. Hala titriyorsun. Eğer bir laf söylüyorsan devamını getir" şeklinde cevap verdi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine polisler, kadını ve arkadaşını gözaltına almak için harekete geçiyor. Video kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral oldu.

Tartışmada geçen diğer konuşmalar da şu şekilde:

- Kadın: "Takside giden birine bu şekilde ithamda bulunamazsınız."

- Polis: "Nasıl bir ithamda bulunamam? Arabadan in dersem inersin."

- Erkek: "Üslubumu senden öğrenecek değilim, 'hadi gidin' diye bir cümle yok."

- Polis: "Gitmeyecek misin?"

- Erkek: "Hadi gidin, bir hakaret tabii."

- Polis: "Git şikayetçi ol kardeş. Sıkıntı yok."

- Kadın: "Doğru konuş benimle. Nasıl bir polissin sen ya?"

- Polis: "Sana mı soracağım, sana sormayacağım."

- Erkek: "Bağırma ya, niye bağırıyorsun ki?"

- Polis: "O ses tonunu yükseltirse ben de bağırırım. Benim görüntümü alamazsın, suçtur bu."

- Erkek: "Hayır sen benim kız arkadaşıma bağıramazsın."

- Polis: "O yüzden böyle titriyorsun, hasta olduğun için mi titriyorsun?"

- Erkek: "Ben sinirden titriyorum."

- Kadın: "Asgari ücretle çalışan bir devlet personelisin anladın mı? Beni belindeki silahına güvenip bir bayana racon yapma anladın mı? Sen benim için yok hükmündesin."

- Polis: "Sen benim için hiç yoksun, sen yoksun."

- Kadın: "Ciddiye bile almıyorum seni, farkında mısın?"

- Kadın: "Senden korkacağımı falan mı sanıyorsun? Hiçbir suçum, hiçbir şeyim olmadığı için sen ve senin gibi görevi kötüye kullananlardan racon yapan tehdit eden polislerden korkmuyorum. Çünkü sen bir beyefendi olsan, bir kadına 'ha' diye cevap vermezsin anladın mı? Senin karşında bir bayan var."

- Polis: "Sen bir yerden tutturmaya çalışıyorsun da ben onu sana vermeyeceğim, haklarımı ve sınırlarımı gayet iyi biliyorum."

- Kadın: "Oyna kameraya oyna kameraya."

- Polis: "Oynamıyorum."

- Kadın: "Ajanslara falan başvurdun mu? İyi oyuncusun, arkadan geçen polis var ya, güzel oynarsın. Buraya bence sürülmüşsün. Sürülmene de yardımcı olacağım ben sana."

- Polis: "Elinden geleni ardına koyma."

- Kadın: "Benim adım Tuğçe Güven."