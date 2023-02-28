Aydın'da şüpheli paket alarmı   

Olay, Köprülü-Veysi Paşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaldırımda kapalı bir kutu olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve insan trafiğine kapattı.

Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı tarafından gerekli koruyucu ekipman giyilerek kontrol edilen kutu içerisinden çok miktarda siyah ambalaja sarılmış pos ruloları çıktı.

Ekipler olay yerinde gerekli incelemelerini tamamlayarak normale dönerken, mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı. (İHA)