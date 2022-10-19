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Aydın'da televizyon hırsızlığı yapan 3 şahıs yakalandı

Aydın'da bir evden televizyon çalan şahıslar, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 17:08
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Aydın'da televizyon hırsızlarına operasyon

Aydın'da televizyon hırsızlığı yapan 3 şahıs yakalandı
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Aydın’ın Didim ilçesinde bir evden televizyon hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Olay, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi 256 Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir ikametten televizyon hırsızlığı olayı meydana geldi.

Yaşanan olayın ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Hırsızlığın olduğu adres civarında kamera görüntülerinin incelenmesi ve tanık beyanlarının dinlenmesinin sonucunda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen B.S. isimli şüphelinin ikamet adresine gidildi. Evin müştemilatında bir adet televizyon olduğunu gören ekipler yapılan incelemede çalınan televizyon olduğunu tespit etti. Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada, çalınan televizyon bulunurken, araçta da çalınan TV'ye ait iki kumanda bulundu. El konulan malzemeler sahibine teslim edildi. Ayrıca yapılan canlı teşhiste olayda oldukları tespit edilen D.V. ile O.D. isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından B.S., D.V. ve O.D. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.D isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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