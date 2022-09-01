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Kılık değiştirerek banka şubesinden başkasının 500 bin lirasını çekti. Paraları bölüştükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı

40 yaşındaki iş insanı D.K, İstanbul’da polise giderek kendisinin haberi olmadan banka hesabından bir gün içinde yaklaşık 500 bin liralık çekildiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Polis tarafından yapılan incelemede peruk ve maske takarak bankadan paranın çekildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 20:55
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İstanbul'da dolandırıcılar başka bir vatandaşın kimliğine bürünerek bankadan iş insanının 500 bin lirasını çektiler

Kılık değiştirerek banka şubesinden başkasının 500 bin lirasını çekti. Paraları bölüştükleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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İstanbul’da 23 Ağustos 2022’de polise başvuran 40 yaşındaki iş kadını D.K, kendisinin haberi olmadan banka hesabından bir gün içinde yaklaşık 500 bin liralık çekildiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Mağdur D.K. paranın bankanın 3 farklı şubesinden çekildiğini söylerken “Muhasebecim beni uyarıp para çektiğimi söyleyince şaşırdım. Ben para çekmedim. O gün şirketten dahi çıkmadım” dedi.

DOLANDIRICI YALNIZ DEĞİLMİŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde banka şubelerinden peruk takarak kendisini mağdura benzeten ve yüzündeki cerrahi maske bulunan şüpheliyi tespit etti. Yapılan incelemede şüpheli kadının yanında olay sırasında bir kişinin daha bulunduğu belirlendi. Görüntülerde kadının banka da sıra beklediği, ardından rahat tavırlarla bankoya gelerek para çektiği görüldü.

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada kimliklerini tespit ettiği biri kadın 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Kendisini mağdura benzeten dublör kadın dolandırıcı 30 yaşındaki Ayşe A, 39 yaşındaki İrfan H, 34 yaşındaki Erol Ş, 53 yaşındaki Şenel T. ve 41 yaşındaki Süleyman O. Gayrettepe’de bulunan Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorguya alındı.

KAFEYE GİDİP PARALARI BÖLÜŞMÜŞLER

Şüphelilerden Ayşe A’nın daha önceden 26 tane, İrfan H’nin 3 tane, Erol Ş’nin 4 tane, Şenel T’nin 8 tane, Süleyman O’nun ise 16 tane suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelilerin mağdur kadına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte bir ehliyet hazırladıkları öğrenildi. Şüphelilerin 3 ayrı banka şubesinden yaklaşık 500 bin lira para çektikten sonra bir kafeteryaya giderek paraları paylaştıkları anlarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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