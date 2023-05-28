Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı

İHA’nın haberine göre, olay Aydın-Denizli karayolu Atça Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önce 2 araçlı trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisi ile savrulan 09 DK 911 plakalı otomobil yan yatarken, içerisinde bulunan 2 kişi sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik, araçların karayolundan çekici marifeti ile kaldırılmasının ardından normale döndü.