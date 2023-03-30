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Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama   

Aydın’da uyuşturucu satıcılarını yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 16:51
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Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama   

Aydın’da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama   
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Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından 12 adrese yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 167 gram metamfetamin, 542 gram toz esrar, 427 kapsül sentetik ecza, 24 kök kenevir, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 7 cep telefonu, 1 bilgisayar, 2 tabanca ele geçirdi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.S, B.Ç, M.A, A.Ö. tutuklanırken, Ş.E,. K.S. adli kontrolle, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. (İHA)        

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