Kiloyu daha hızlı verdiren yöntem ortaya çıktı. Diyetisyenler açıkladı

Sağlıklı kilo kaybı, pek çok kişinin arzuladığı bir hedeftir. Diyetler konusunda uzman görüşlerinin önemi her zaman vurgulanmakta.

Son zamanlarda, kilo verme sürecini hızlandıran Alkateryan Metodu adında bir yöntem popülerlik kazandı. Diyetisyenler bu konuda önemli bilgiler paylaştı.

Diyetisyen Selen Gülbahçe, Alkateryan Metodu hakkında şunları söyledi:

"Alkateryan Metodu, Alkali ve Akdeniz Beslenme prensiplerinin bir kombinasyonudur. Alkali Beslenme, vücuttaki asit-baz dengesini düzenleyerek kilo verme sürecini kolaylaştırırken, Akdeniz Beslenmesi Türk mutfağına uygun lezzetli bir diyet sunar. Bu iki beslenme stilini birleştirerek, diyet yapmadan kilo vermek mümkündür. Kendi deneyimimde bu yöntemle 14 kilo verdim ve 2015'ten bu yana yaklaşık 4 bin kişiye bu metodu öğrettim. Alkateryan Metodu, kısıtlayıcı bir diyet olmayıp, besin gruplarını hayatımızdan çıkarmak, kalori saymak ya da porsiyon kontrolü gibi zorlukları içermez. Bu metodun temeli, bedenimizin ihtiyaçlarını anlamak, doğru besinleri doğru zamanda tüketmek ve sağlıklı bir yaşam sürdürmektir. Uygulayanlar hızlı bir şekilde kilo vermenin yanı sıra wellness hedeflerine de ulaşabiliyorlar. Alkateryan Metodu'nun temelini oluşturan sebzeler ve bitkilerdir. Yoğun yaşam tarzına sahip danışanlarımın, beslenmelerine vitamin ve mineral bakımından zengin gıdalar eklemeleri gerektiğini belirtiyorum. İşlenmemiş gıdalar, sebzeler, meyveler, çiğ kuruyemişler, tahıllar, baklagiller, balık, organik tavuk, tofu ve yumurta gibi besinler vücudumuz için faydalıdır. Bu besinler enerji verir ve stresle başa çıkmamıza yardımcı olur. Renkli beslenmek önemlidir, ancak mor, yeşil ve beyaz renkli sebzeler antioksidan bakımından zengindir ve vücudumuzu alkali tutar. Bu sebzeleri diyetimizde sıkça tercih etmeliyiz."

Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş, Alkateryan Metodu ve alkali beslenme hakkında şu bilgileri verdi:

Alkali Etki Yaratan Gıdalar Nelerdir?

Kırmızı et, kümes hayvanları, süt ürünleri, yumurta ve alkol gibi gıdalar vücut asitliğini artırır. Bu diyet kapsamında bu gıdaların aşırı tüketimi önerilmedi.

Meyve, şekersiz meyve suları, sebzeler (özellikle ıspanak ve patates), maden suyu, bakliyat, kuruyemişler ve tohumlar alkali etkiyi destekler. Bu gıdalara diyetimizde daha fazla yer vermek alkali beslenmenin anahtarını oluşturur.

Asitli Yiyeceklerden Kaçınılmalıdır:

Kırmızı et, kümes hayvanları, balık, süzme peynir, süt, yoğurt, dondurma, yumurta, tam tahıllar, alkol, beyaz un, mercimek, işlenmiş ve paketli gıdalar.

Alkali Beslenmede Nelere Dikkat Edilmelidir?

Her diyet bireye özgü olması tavsiye edildi. Kişinin kronik hastalıkları, günlük alışkanlıkları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir plan yapılması önerildi. Herhangi bir gıdayı tamamen diyetten çıkarmak, vitamin ve mineral eksikliklerine yol açabilir. Örneğin, demir eksikliği anemisi olan bir kişinin kırmızı eti diyetinden çıkarması, durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, büyük değişiklikler yapmadan önce bir hekim veya diyetisyenle görüşmek önemlidir.

Alkali Diyete Uygun Beslenme Planı Örneği:

(Miktarlar kişinin ihtiyacına göre değişebilir.)

Sabah Uyanınca: 1 Bardak Alkali Su (Limon Dilimli)

Kahvaltı:

• Yulaf ezmeli omlet (Glutensiz ekmek eşliğinde)

• Lor peyniri

• Zeytin veya ceviz

• Salatalık, yeşillik

Öğle Yemeği:

• Izgara tavuk veya balık

• Buharda pişmiş sebzeler

• Glutensiz ekmek veya makarna

Ara Öğün:

• Yeşil çay (Tansiyon hastaları dikkat!)

• Meyve + kuruyemiş

• Alkali su

Akşam Yemeği:

• Etsiz sebze yemeği

• Bol yeşillikli limonlu salata

Mucize Bu Metod Nedir?

Günlük yaşamın koşuşturmacası içinde sürekli çiğ sebzeler ve sebze suları bulmak zor olabilir. Bu nedenle, alkali beslenme de diğer diyetler gibi geçici bir çözüm olabilir. Ancak Akdeniz Beslenmesi, beslenmeden çok bir yaşam tarzı felsefesi olarak kabul edilir ve Türk kültürüne oldukça yakındır. Bol zeytinyağlı sebze ve balık ağırlıklı bu yaklaşım, sevdiklerimizle birlikte uzun öğünler yemeyi içerir. Alkateryan metodu, Alkali Beslenme'nin faydalarını deneyimlememizi ve Akdeniz Beslenmesi'ni günlük yaşantımıza kolayca entegre etmemizi sağlar. Bu metodu uygulayanlar, diyet yapmadan, kalori saymadan ve besin gruplarını hayatlarından çıkarmadan hızlıca kilo verirken, aynı zamanda daha enerjik ve sağlıklı hissedebilirler.