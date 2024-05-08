Sıcaklar geliyor migren azıyor. Doktorlar uyarılarını sıraladı

Migren, baş ağrısı türleri arasında sıkça karşılaşılan ve kişilerin günlük yaşamını olumsuz etkileyen bir durum olduğu biliniyor.

Migren ataklarının nedenleri çoğu zaman belirsizdir ve hastalar için bu durum anlaşılması güç bir sorun olabilmekte.

Nöroloji Uzmanı Vugar Jafar, mevsim geçişleri, klima kullanımı ve hava sıcaklıklarının migren ataklarını tetikleyebileceğini belirtti ve atakların önlenmesi için alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Uzm. Dr. Vugar Jafar, migren ataklarının birçok tetikleyicisi olduğunu ve bunların her hastada farklılık gösterebileceğini ifade ederken, özellikle serotonin seviyelerindeki değişiklikler, tüketilen gıdalar, genetik faktörler, stres ve hava değişikliklerinin etkili olabileceğini vurgulamıştır. Bahar ve yaz aylarında migren ataklarının arttığına dikkat çekmiş ve hava durumu değişikliklerinin özellikle kronik migren hastalarında atakları tetikleyebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Alev Leventoğlu ise sıcaklık ve nemin migren atakları üzerinde etkili olabileceğini, ani sıcaklık ve nem değişikliklerinin de migreni tetikleyebileceğini söyledi.

Yapılan araştırmalar, sıcak ve kurak günlerde acil servis başvurularının arttığını, sıcak ve nemli günlerde ise migren için acil servis ziyaretlerinin artış gösterdiğini ortaya koydu.

Dr. Nebahat Dilici, yaz aylarında migren ağrılarından korunmak için şu önerilerde bulundu:

1. Hava durumunu takip ederek, migren dostu olmayan koşullara karşı önlem alabilirsiniz.

2. Güneş ışığından korunmak için kaliteli güneş gözlükleri kullanın.

3. Yazın sıvı kaybına karşı dikkatli olun ve yeterli miktarda su tüketin.

4. Güneşin dik geldiği saatlerde dışarıda spor yapmaktan kaçının.

5. Yazın serinleyebileceğiniz yerlerin yakınında zaman geçirin.

6. Migren tetikleyici olabilecek sucuk, sosis gibi gıdalardan uzak durun.

7. Işık, ısı ve fiziksel stres tetikleyicilerine duyarlıysanız, bunları içeren aktivitelerden kaçının.

8. Düzenli uyku için her gün aynı saatlerde yatıp kalkın.

9. Çok sıcak veya çok soğuk ortamlar arasında ani geçişler yapmaktan kaçının.

10. Uzun yolculuklarda sık sık mola verin ve bol sıvı tüketin.

MİGREN NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR? TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Migren, genellikle başın bir tarafında zonklama şeklinde tekrarlayan baş ağrıları ile karakterize edilir.

Bulantı, kusma, ışığa ve sese karşı aşırı hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterir. Tetikleyiciler arasında bazı ilaçlar, alkol, fazla kafein, stres ve parlak ışık bulunur.

Migren belirtileri arasında şiddetli ve zonklayan baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ışık ve sese karşı duyarlılık, baş dönmesi, bayılma, kulak çınlaması, geveleyerek konuşma, görüşte bulanıklık, ruh hali değişimleri, yorgunluk, uyuşma ve yeme isteği yer alır.

Migren tedavisi, doğru tanı ve uygun tedavi planlaması ile mümkündür. Seyrek ağrılar için kriz tedavisi, sık ataklar için koruyucu tedavi uygulanır. Migreni tetikleyen faktörlerin ortadan kaldırılması ve uzman kontrolünde ilaç kullanımı tedavide önemlidir. Günlük yaşam rutininin migrene göre düzenlenmesi, baş ağrısı takvimi tutmak, düzenli uyku ve egzersiz, stres yönetimi, uygun kilo ve alkolden kaçınma gibi önlemler de tedaviye destek olur.