Aydın'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Kaynak: İHA
Aydın'da uyuşturucu taciri tutuklandı

Aydın'da gerçekleştirilen operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, gelen istihbaratı değerlendiren polisler, Efeler ilçesi Orta Mahalle'de E.C.G. (22) adlı şüpheliyi takip altına aldı. Şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla E.C.G.'yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

aw218295-02.jpgEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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