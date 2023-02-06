Aydın'da vatandaşlar akın akın yardıma koştu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri sevk edildi. Kızılay ekipleri bölge operasyon merkezleri ve Ankara’da bulunan merkez depolardan yüklediği barınma ve beslenme malzemeleriyle deprem bölgesine gönderdi. Kızılay, olası kan ihtiyacına karşı da bölgeye yönelik kriz planlaması yaparak, çevre illerden deprem bölgesine kan takviyesi yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya üzerinden deprem bölgesi için başlattığı yardım seferberliğine Aydınlılar akın etti. Kısa süre içerisinde çok sayıda vatandaş yardım merkezlerine giderek yiyecek, içecek, battaniye ve giyecek malzemesi yardımında bulundu.