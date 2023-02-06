Ünlü oyuncudan yardım çığlığı: Annemize ulaşamıyoruz...

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Hatay gibi çok sayıda ilden hissedilen depremin ardından Twitter'da paylaşımda bulundu. Nevber Yurdal Çitanak'tan haber alamadıklarını belirten Başak Gümülcinelioğlu çevredekilerden yardım istedi.
Başak Gümülcinelioğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Annemiz Nevber Yurdal Çitanak ‘dan haber alamıyoruz! Lütfen Acil yardım !!!
Sümerler mahallesi Belediye Kooperatifi A3 Blok kat 3 daire 8
Antakya Hatay
Nevber Yurdal Çitanak"
ÜNLÜ OYUNCUYA DESTEK PAYLAŞIMLARI
Takipçileri, ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'ya üzüntülerini dile getirdi.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
Çok geçmiş olsun
Çok geçmiş olsun Başakcım. Umarım her şey iyi olacak... Allah yardım etsin herkese
Sümerler Mahallesi araması yapınca binaların durumlarına dair bilgi/video çıkıyor. Bir de öyle bakın.
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