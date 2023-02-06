Polonyalı kurtarma ekibi Varşova'dan yola çıktı. 22 araç ve 4 uzman köpekle geliyorlar

Kahramanmaraş'ta sabah saat 04.17'de 7,7; saat 13.24'te ise 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da toplam can kaybı sayısı 912. Toplam 10 ilde 5 bin 385 vatandaş da yaralı. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı evlere girmemeleri isteniyor.

POLONYA'DAN YARDIM EKİBİ YOLDA

Polonya arama kurtarma ekibi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yardım için Türkiye'ye yola çıktıklarını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

Ağır Arama ve Kurtarma Ekibi HUSAR bünyesinde görev yapmak üzere "Nowy Sącz" SGPR Malopolskie itfaiyecileri Varşova'daki toplama noktasına doğru yola çıktı.

Malopolskie eyaleti ile birlikte enkaz ihtisaslı 22 araç ve 4 arama kurtarma köğeiğyle birlikte yardım için gönderildi.