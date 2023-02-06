Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler. Yakalayın bu şerefsizleri

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem 10 ilde etkili oldu. Deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bir deprem daha meydana geldi. Elbistan’da meydana gelen depremin büyüklüğü ise 7.6 oldu.

Depremde son açıklanan verilere göre 912 kişi hayatını kaybetti.

İNSANLIK DIŞI HAREKET

Tüm Türkiye deprem bölgesine destek olmaya çalışırken ve enkaz altında kalanlar için dua ederken büyük bir skandal ortaya çıktı.

Siber dolandırıcılık ve zorbalıkla gündeme gelen atatv44 isimli Discord grubu üyeleri, enkaz altında yardım bekleyen vatandaşı arayarak AFAD ekibinden olduklarını söyleyerek dalga geçti.

Enkaz altında kalan vatandaşı arayan siber dolandırıcılar, kendilerini kurtarma ekibinden biri olarak tanıttı. Yardım bekleyen vatandaşın bağırmasını isteyen ahlaksızların o sırada gülmeleri dikkat çekti.

Skandal ses kaydı sosyal medyada gündem oldu.