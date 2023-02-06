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Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler. Yakalayın bu şerefsizleri

Siber dolandırıcılıkla gündeme gelen bir grup depremde enkaz altında kalan bir vatandaşı arayarak dalga geçti. Skandal ses kaydını sosyal medyada dinleyen vatandaşlar “Yakalayın bu şerefsizleri” dedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:01
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Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler

Enkaz altında kalan vatandaşı telefonla arayıp dalga geçtiler. Yakalayın bu şerefsizleri
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem 10 ilde etkili oldu. Deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken bir deprem daha meydana geldi. Elbistan’da meydana gelen depremin büyüklüğü ise 7.6 oldu.

Depremde son açıklanan verilere göre 912 kişi hayatını kaybetti.

İNSANLIK DIŞI HAREKET

Tüm Türkiye deprem bölgesine destek olmaya çalışırken ve enkaz altında kalanlar için dua ederken büyük bir skandal ortaya çıktı.

Siber dolandırıcılık ve zorbalıkla gündeme gelen atatv44 isimli Discord grubu üyeleri, enkaz altında yardım bekleyen vatandaşı arayarak AFAD ekibinden olduklarını söyleyerek dalga geçti.

Enkaz altında kalan vatandaşı arayan siber dolandırıcılar, kendilerini kurtarma ekibinden biri olarak tanıttı. Yardım bekleyen vatandaşın bağırmasını isteyen ahlaksızların o sırada gülmeleri dikkat çekti.

Skandal ses kaydı sosyal medyada gündem oldu.

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olsun
6.02.2023 15:52
Bunlar insan filan değil hayvan desem hayvanlara hakaret olur bu yaratıklar inşallah beter olurlar  
 
Laedri
6.02.2023 15:52
Çok üşüyorum diyen adam beni ağlattı.baska söze gerek yok  
 
YAVUZ DEMİR
6.02.2023 15:36
BU KANI BOZUKLARIN AYNISI BAŞLARINA GELİR İNŞALLAH...EĞER SİZ BU HAYSİYETSİZLERİ BULMAZSANIZ BU GARİBANIN AHI BU HAYSİYETSİZLERİ MAHVETSİN...  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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