Aydın'da yangınların ağır bilançosu açıklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Aydın'da yangınların ağır bilançosu açıklandı

Geçtiğimiz beş gün içerisinde Aydın genelinde çıkan yangınlarda, geniş ormanlık alanlar ve çok miktarda saman balyası zarar gördü; ayrıca 14 küçükbaş hayvan hayatını kaybetti.

Yangınların ağır bilançosu

Yangınlara yol açan altı kişi, ikisi çocuk olmak üzere tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 1 ile 5 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aydın'da gerçekleşen beş yangın olayına ilişkin bilgileri paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre; 1 Temmuz'da Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi'nde 13 ton saman, 3 Temmuz'da Karacasu ilçesi Güzelbeyli Mahallesi'nde kuru ot, yine 3 Temmuz'da Bozdoğan ilçesi Asma Mahallesi'nde ormanlık bir alan, 3 Temmuz'da Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi'nde 7 ton saman ve 5 Temmuz'da Köşk ilçesi Cumayanı Mahallesi'nde 2 dekarlık bir alan ve bir ev yangında zarar gördü. Bu yangınlarda 14 küçükbaş hayvanın da öldüğü belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda, yangınların kuru ot yakılması, makine kıvılcımları, bilinçsizlik ve dikkatsizlik gibi nedenlerle çıktığı anlaşıldı.

Bir zihinsel engelli birey, iki çocuk, iki mal sahibi ve bir çalışan olmak üzere toplam altı kişinin yangınlara sebep olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşları yangın konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı'nın orman yangınlarının önlenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarına devam edeceği ifade edildi.

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