Artvin'de boğa güreşlerine yoğun ilgi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Artvin'de boğa güreşlerine yoğun ilgi

Artvin'de gerçekleşen 43. Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali'nin heyecanı devam ediyor.

Vatandaş boğa güreşlerine akın ediyor

Festival kapsamında düzenlenen boğa güreşleri, 150 boğanın mücadelesine sahne oluyor ve binlerce izleyici bu heyecan verici etkinliği izlemek için toplandı.

Bu yıl 43. kez düzenlenen ve dört gün sürecek olan Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin üçüncü gününde, boğa güreşlerinin heyecanı kesintisiz sürüyor.

Artvin şehir merkezine sekiz kilometre uzaklıkta, 1200 metre yükseklikteki Kafkasör Yaylası'nda kurulan arenada yapılan güreşler için, izleyiciler günler öncesinden bölgeye gelerek çadırlarını kurdu ve nefes kesen boğa güreşlerini büyük bir heyecanla takip etti.

Yaklaşık yirmi bin kişinin izlediği festivalde, kazananlara toplamda 800 bin lira ödül dağıtılacak.

Festival, yarın yapılacak olan müsabakalarla son bulacak.

İlgili Haberler
Aydın'da yangınların ağır bilançosu açıklandı
Yangınların ağır bilançosu
Aydın'da fabrika yangını: 9 kişi dumandan etkilendi
Aydın'da fabrika yangını: 9 kişi dumandan etkilendi
Son Haberler
Sinan Ateş’in ailesinden Kılıçdaroğlu’na ziyaret Gündem
Sinan Ateş’in ailesinden Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Rize'de afetlere 'sel kapanlı' önlem Yerel Haberler
Rize'de afetlere 'sel kapanlı' önlem
Alev alan balatalar TIR'ı yakacaktı Gündem
Alev alan balatalar TIR'ı yakacaktı
Takla atan araç kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı Gündem
Takla atan araç kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarptı
Atilla Yeşilada sonunda açıkladı. Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu Ekonomi
Atilla Yeşilada sonunda açıkladı. Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu
Kırıkkale'de kaza Yerel Haberler
Kırıkkale'de kaza
Kazakistan'da Başkent Günü kutlanıyor Dünya
Kazakistan'da Başkent Günü kutlanıyor