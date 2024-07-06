Artvin'de boğa güreşlerine yoğun ilgi

Vatandaş boğa güreşlerine akın ediyor

Festival kapsamında düzenlenen boğa güreşleri, 150 boğanın mücadelesine sahne oluyor ve binlerce izleyici bu heyecan verici etkinliği izlemek için toplandı.

Bu yıl 43. kez düzenlenen ve dört gün sürecek olan Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali'nin üçüncü gününde, boğa güreşlerinin heyecanı kesintisiz sürüyor.

Artvin şehir merkezine sekiz kilometre uzaklıkta, 1200 metre yükseklikteki Kafkasör Yaylası'nda kurulan arenada yapılan güreşler için, izleyiciler günler öncesinden bölgeye gelerek çadırlarını kurdu ve nefes kesen boğa güreşlerini büyük bir heyecanla takip etti.

Yaklaşık yirmi bin kişinin izlediği festivalde, kazananlara toplamda 800 bin lira ödül dağıtılacak.

Festival, yarın yapılacak olan müsabakalarla son bulacak.