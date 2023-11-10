Aydın'da yapılan operasyonda uyuşturucu ve tüfek yakalandı

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonda bir evden uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Aydın'da yapılan operasyonda uyuşturucu ve tüfek yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışma başlatıldı.

Dereköy Mahallesi'nde C.A isimli şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada 11 gram uyuşturucu madde, 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 62 adet tabanca/av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

Yakalanan şüphelinin daha sonra götürüldüğü sağlık kuruluşunda yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandığı da ortaya çıktı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Öne Çıkanlar
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Son Haberler
Bu mantara aman dikkat Sağlık
Bu mantara aman dikkat
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı Spor
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Kansere duvar ören ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kansere duvar ören ot ortaya çıktı
Bağırsaklar nasıl temizlenir Sağlık
Bağırsaklar nasıl temizlenir
Bademin az bilinen 5 yararı Şifalı Bitkiler
Bademin az bilinen 5 yararı
HAMAS'tan ABD'ye yalanlama Dünya
HAMAS'tan ABD'ye yalanlama
Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları Magazin
Ünlü isimlerin 10 Kasım paylaşımları