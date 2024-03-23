Aydın’da zincirleme trafik kazası

Kaynak: İHA
Aydın’da zincirleme trafik kazası
Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 1 kişi yaralanırken, olay yerinden kaçan bir araç sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor.

Efeler ilçesi İzmir Bulvarı üzeri Kadın Doğum Hastanesi Kavşağı'nda saat 21:30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre E.B. yönetimindeki 35 BTT 348 plakalı ticari araç, ışıklarda bekleyen 09 S 5460 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil, önünde bulunan 09 ACK 84 plakalı bir diğer otomobile çarparken, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 09 S 5460 plakalı aracın sürücüsü M.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya sebep olduğu iddia edilen 35 BTT 348 plakalı ticari aracın sürücü E.B.'nin ise kaza sonrasında kayıplara karıştı.

Kaçan sürücünün bulunması için ekiplerin çalışması sürerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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