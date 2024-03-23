Kafasını janta sıkıştıran köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Kaynak: DHA
Kafasını janta sıkıştıran köpeğin imdadına itfaiye yetişti
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir aracın tekerlek jantına kafasını sıkıştıran 'Daisy' isimli köpeğin imdadına itfaiye yetişti.

Daisy isimli köpek oyun oynarken kafasını bir otomobilin jantına soktu ancak çıkaramadı.

Geri dönmeyen Daisy'i arayan sahipleri köpeklerini janta sıkışmış bir halde buldular. Bir süre köpeği oradan çıkmaya çalışan aile başaralı olamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen gönüllü itfaiye ekipleri, jantı keserek köpeğin kafasını sıkıştığı yerden çıkardı.

New Jersey eyaleti Fraklinville gönüllü itfaiye ekipleri, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Daisy kendini evdeki bir tekerleğin jantına sıkışmış halde buldu. Sahiplerinin onu sabun ve suyla kurtarmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Olay yerine gelen ilk müdahale ekiplerimizin yardımı ile Daisy kurtarıldı ve durumu iyi" denildi.

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