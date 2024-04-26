Aydın'daki kazada yürekleri dağlayan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti

Aydın'da meydana gelen kazanın ardından yürekleri dağlayan bir detay ortaya çıktı.

Muğla'nın Bayır ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi çift Hayrettin Harman ile Ayşe Cihan Harman, geçen yıl 7,5 aylık dünyaya gelen kızları D. Harman’ın gözlerinde görme bozukluğu olduğu fark etti.

Doğduğu günden bu yana görme bozukluğu yaşayan Harman çiftinin kızları, özel bir hastanede yapılan operasyonla ilk kez görme yetisine kavuştu.

Harman ailesinin hastaneden taburcu olduktan sonra evlerine dönüş yaptıkları esnada meydana gelen kazada anne Harman'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kızının gözlerini dünyaya açtığı gün hayatını kaybeden anne Harman, bugün öğle namazına müteakip Bayır'da toprağa verilecek.

Kaza sonucunda yaralanan baba Hayrettin Harman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ancak ayağında kırık oluşan kızları D. Harman’ın, hastanede tedavisine devam edildiği kaydedildi.