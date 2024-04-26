Aydın'daki kazada yürekleri dağlayan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti

Kaynak: DHA
Aydın'daki kazada yürekleri dağlayan detay: İlk kez gördüğü annesini dakikalar sonra kaybetti
Aydın’da yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Ayşe Cihan Harman'ın geçen yıl 7.5 aylık doğan görme engelli kızının kaza günü kendisini ilk kez gördüğü ve ailenin göz ameliyatı sonrası evlerine döndükleri ortaya çıktı.

Aydın'da meydana gelen kazanın ardından yürekleri dağlayan bir detay ortaya çıktı.

Muğla'nın Bayır ilçesinde yaşayan ziraat mühendisi çift Hayrettin Harman ile Ayşe Cihan Harman, geçen yıl 7,5 aylık dünyaya gelen kızları D. Harman’ın gözlerinde görme bozukluğu olduğu fark etti.

otomobil-sarampole-yuvarlandi-ziraat-mu-45243-2.jpg

Doğduğu günden bu yana görme bozukluğu yaşayan Harman çiftinin kızları, özel bir hastanede yapılan operasyonla ilk kez görme yetisine kavuştu.

Harman ailesinin hastaneden taburcu olduktan sonra evlerine dönüş yaptıkları esnada meydana gelen kazada anne Harman'ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

otomobil-sarampole-yuvarlandi-ziraat-mu-45243-1.jpg

Kızının gözlerini dünyaya açtığı gün hayatını kaybeden anne Harman, bugün öğle namazına müteakip Bayır'da toprağa verilecek.

Kaza sonucunda yaralanan baba Hayrettin Harman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ancak ayağında kırık oluşan kızları D. Harman’ın, hastanede tedavisine devam edildiği kaydedildi.

otomobil-sarampole-yuvarlandi-ziraat-mu-45243.jpg

Son Haberler
Kardeşler arasında silahlı 'patates başağı' çatışması Yaşam
Kardeşler arasında silahlı 'patates başağı' çatışması
Çocuk gelin skandalı: Kızını 100 bin TL’ye sattığı ortaya çıktı Medya Polemik
Çocuk gelin skandalı: Kızını 100 bin TL’ye sattığı ortaya çıktı
Ankara’da 4 milyon TL değerinde sahte gıda ele geçirildi Yaşam
Ankara’da 4 milyon TL değerinde sahte gıda ele geçirildi
Gaziantep'te esrarengiz patlama: Korku ve paniğe neden oldu Gündem
Gaziantep'te esrarengiz patlama: Korku ve paniğe neden oldu
Rize’de 3 araçlı zincirleme kaza: 1’i ağır 2 yaralı Yaşam
Rize’de 3 araçlı zincirleme kaza: 1’i ağır 2 yaralı
36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Karar Resmi Gazete'de Gündem
36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Karar Resmi Gazete'de