Aydın'ın alevleri Muğla'ya ulaştı. 1 mahalle tahliye ediliyor

Kaynak: İHA
Aydın'ın alevleri Muğla'ya ulaştı. 1 mahalle tahliye ediliyor

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün başlayan ve kısa sürede büyüyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaşan yangın, çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor.

Yangının Yeşilbağcılar Mahallesi'ne yaklaşması üzerine, bölgedeki sakinlerin güvenliğini sağlamak amacıyla kısmi tahliye işlemleri başlatıldı.

AFAD ve Jandarma ekipleri, özellikle yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve hayvanların güvenli bölgelere taşınması için yoğun çaba sarf ediyor.

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Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, bölgedeki halk için büyük bir tehlike oluşturdu. Tahliye işlemleri hızla devam ederken, ekipler vatandaşları güvenli alanlara ulaştırmak için aralıksız çalıştığı belirtiliyor.

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Muğla sınırına dayanan alevler karşısında, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri de yangının kontrol altına alınması için seferber olmuş durumda.

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Yangının yayılmasını engellemek amacıyla iş makineleriyle boş alanlar oluşturuluyor ve alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Bölgedeki endişeli bekleyiş ise sürüyor.

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"CANIMIZI MALIMIZI ZOR KURTARDIK

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınından etkilenen ve arazileri zarar gören Lütfü Yazar, "Ben 65 yıldır böyle bir şey görmedim. Köyümüzde yeşil alan kalmadı, her taraf yandı. Kendi canımızı ve malımızı zor kurtardık" ifadelerini kullandı.

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