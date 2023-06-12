Aydınlı çiftçiyi dev yılan hastanelik etti, Topraktan ok gib fırladı

Karar'ın haberine göre, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar yuvalarından çıkmaya başladı. Aydın'ın Uzundere Mahallesi'nde tarlasına giden 48 yaşındaki M.A. dev yılanın saldırısına uğradı.

Yılan tarafından ısırılan M.A. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.A.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Adamın durumu kritik olunca ambulans ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gelen görüntüler sonrası uzmanlar bölgede yaşayan vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıkların arttıkça yılan vakaların daha da artacağını belirten yetkililer yılanların, 15 Haziran'daki çiftleşme mevsimlerinden sonra ise daha saldırgan olmaları bekleniyor.