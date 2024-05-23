Ayhan Bora Kaplan’ın eşine kayıtlı lüks daire satışa çıkarıldı

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yakalanan ve hakkında açılan dava devam eden Ayhan Bora Kaplan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ayhan Bora Kaplan’ın eşine kayıtlı olan lüks daire satışa çıkarıldı.

Politik Yol’dan Altan Sancar’ın haberine göre Ankara Beytepe’de bulunan ve Kaplan’ın eşi N.K. adına kayıtlı olan ultra lüks daire 41 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Dairenin satışı için internet sitesine ilan verilirken ilandaki detaylar evin ne kadar lüks olduğunu gözler önüne serdi. İlanda daire ile ilgili şu ayrıntılara yer verildi:

“En büyük tip tripleks dairelerinden biri olan dairemizde bütün ankastreler Gaggenau markadır, ankastrelere çift kapılı sanayi tipi buzdolabı, bulaşık makinası, davlumbaz , mikrodalga fırın, kahve makinası dahildir. Tüm evde Mitsubishi marka VRF klima sistemleri ve ses sistemi vardır. Ek olarak otomatik perdeler, gömme dolaplar, özel olarak tasarlanmış giyinme odası, Türk hamamı, jakuzi, sauna da dahildir. Ayrıca bu dairenin kapalı garaj alanının içinde kendisine ait hobi odası seklinde de kullanılabilecek özel kapalı bir garajı da vardır.”