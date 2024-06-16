Seyrek Plajı yaza hazır

Geçen yıl fırtınadan olumsuz etkilenen plaj, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yenilendi.

Kocaeli’nin mavi bayraklı plajları arasında yer alan Seyrek Plajı'nda ekipler, lavaboların tamiratından ahşap yapıların boyanmasına kadar geniş kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yürüttü. Çalışmalar kapsamında 6,500 metrekarelik kumsal çapalanarak kumun temizliği ve havalandırılması sağlandı. Ayrıca 500 metrekarelik yeni kum takviyesi yapıldı.

Tuvalet binasının tadilatı yapılarak tüm eksiklikler giderildi ve 1000 metrekare baskı beton yeniden imal edildi. 550 metrekare betonun boya ve cilalanması tamamlanırken, ahşap yapıların tamamı boyandı ve yenilendi. Bu çalışmalar sonucunda Seyrek Plajı, yaz sezonunda tatilcilerin keyifli ve rahat bir tatil geçirmesi için hazır hale getirildi.

Seyrek Plajı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun çabaları ile yenilenmiş haliyle ziyaretçilerini bekliyor. Tatilciler, temiz ve düzenli bir ortamda denizin ve güneşin tadını çıkarabilecekler.