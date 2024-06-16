Seyrek Plajı yaza hazır

Kaynak: İHA
Seyrek Plajı yaza hazır

Kandıra'nın Seyrek Plajı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının ardından tatilcileri ağırlamaya hazır hale getirildi.

Geçen yıl fırtınadan olumsuz etkilenen plaj, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda yenilendi.

Kocaeli’nin mavi bayraklı plajları arasında yer alan Seyrek Plajı'nda ekipler, lavaboların tamiratından ahşap yapıların boyanmasına kadar geniş kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması yürüttü. Çalışmalar kapsamında 6,500 metrekarelik kumsal çapalanarak kumun temizliği ve havalandırılması sağlandı. Ayrıca 500 metrekarelik yeni kum takviyesi yapıldı.

Tuvalet binasının tadilatı yapılarak tüm eksiklikler giderildi ve 1000 metrekare baskı beton yeniden imal edildi. 550 metrekare betonun boya ve cilalanması tamamlanırken, ahşap yapıların tamamı boyandı ve yenilendi. Bu çalışmalar sonucunda Seyrek Plajı, yaz sezonunda tatilcilerin keyifli ve rahat bir tatil geçirmesi için hazır hale getirildi.

Seyrek Plajı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun çabaları ile yenilenmiş haliyle ziyaretçilerini bekliyor. Tatilciler, temiz ve düzenli bir ortamda denizin ve güneşin tadını çıkarabilecekler.

Son Haberler
Su kesintilerinin nedeni açıklandı Gündem
Su kesintilerinin nedeni açıklandı
ABD’de yakalanan Eylem Tok ve oğlunu neyin ele verdiği ortaya çıktı Gündem
ABD’de yakalanan Eylem Tok ve oğlunu neyin ele verdiği ortaya çıktı
Millilerin Gürcistan maçını yönetecek hakem açıklandı Spor
Millilerin Gürcistan maçını yönetecek hakem açıklandı
Kaybolan keçiler dronlarla bulundu Yaşam
Kaybolan keçiler dronlarla bulundu
Flaş... Flaş... Hapisteki IŞİD’li teröristler gardiyanları rehin aldı Dünya
Flaş... Flaş... Hapisteki IŞİD’li teröristler gardiyanları rehin aldı
Rize'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Rize'de trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
15 yaşındaki kızı 15 yaşındaki sevgilisi 120 bıçak darbesiyle öldürdü. İzmir'de vahşet Gündem
15 yaşındaki kızı 15 yaşındaki sevgilisi 120 bıçak darbesiyle öldürdü. İzmir'de vahşet