Ayıkla pirincin taşını deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Ayıkla pirincin taşını deyimi ne anlama geliyor?
Ayıkla pirincin taşını deyimi ne anlama gelir? Ayıkla pirincin taşını deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Ayıkla pirincin taşını deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Kişinin zahmetli ve dikkat gerektiren bir işe koyulmasını, özellikle sabır isteyen ve ince eleyip sık dokuma gerektiren durumları ifade etmek için kullanılan bir deyimdir.

Pirinç ayıklamak dikkat isteyen bir işte olduğu gibi, bu deyim mecazen, bir konu üzerinde dikkatle düşünmeyi, olumlu ve olumsuz yanları ayırt etmeyi ya da karmaşık bir durumu çözüme kavuşturmayı da anlatır.

AYIKLA PİRİNCİN TAŞINI DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Ben sana demiştim bu yaptıkların bir gün önüne çıkacak diye, hadi bakalım şimdi ayıkla pirincin taşını..."

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