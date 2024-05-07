Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı ilk 11'i belli oldu. Finale kim kalacak?

Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0 biten ilk maçın rövanşında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
Saat 20.30'da başlayacak maçın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Omar, Masuaku, Al Musrati, Salih, Muçi, Ghezzal, Rashica, Semih
MKE Ankaragücü: Ertaç, Kitsiou, Uros, Mert, Mujakic, Tolga, Flips, Efkan, Tasos, Bassogog, Bajic
Yarı finalin diğer maçında Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak.
Bu karşılaşma yarın saat 20.30'da oynanacak.
İlk maçı Trabzonspor 3-2 kazanmıştı.
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