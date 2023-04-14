Ayılar uykudan uyandı 



İHA'nın haberine göre, Palu ilçesinde kış uykusundan uyandıkları tahmin edilen 4 yavru ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde bozayıların birbirlerini takip ettikleri görülürken, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu.

AYILAR NEDEN KIŞ UYKUSUNA YATAR

Ayıların da tüm canlılar gibi vücutları enerji harcar. Yemek yiyerek enerji ihtiyacını karşılarlar. Soğuk kış aylarında yiyecek bulmak çok daha zordur. Kış uykusu, ayıların ve diğer hayvanların yemek yemeden daha uzun süre yaşamaları için bir yoldur.

Kış uykusunda, ayıların vücut fonksiyonları yavaşlar. Bunu enerjiden tasarruf etmek için yaparlar. Vücut ısıları düşer. Nefesleri ve kalp atışları yavaşlar. Vücutları da daha yavaş kalori yakmaya başlar. Bu değişiklikler, ayının kendi vücut yağıyla daha uzun süre hayatta kalmasını sağlar.