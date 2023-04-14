14 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ayılar uykudan uyandı 

Elazığ’ın Palu ilçesinde kış uykusundan uyanan 4 bozayı kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 13:43
Takip Et

Ayılar uykudan uyandı 

Ayılar uykudan uyandı 
+
Aa
-


İHA'nın haberine göre, Palu ilçesinde kış uykusundan uyandıkları tahmin edilen 4 yavru ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 

Görüntülerde bozayıların birbirlerini takip ettikleri görülürken, hayvanlar bir süre sonra gözden kayboldu.

AYILAR NEDEN KIŞ UYKUSUNA YATAR

Ayıların da tüm canlılar gibi vücutları enerji harcar. Yemek yiyerek enerji ihtiyacını karşılarlar. Soğuk kış aylarında yiyecek bulmak çok daha zordur. Kış uykusu, ayıların ve diğer hayvanların yemek yemeden daha uzun süre yaşamaları için bir yoldur.

Kış uykusunda, ayıların vücut fonksiyonları yavaşlar. Bunu enerjiden tasarruf etmek için yaparlar. Vücut ısıları düşer. Nefesleri ve kalp atışları yavaşlar. Vücutları da daha yavaş kalori yakmaya başlar. Bu değişiklikler, ayının kendi vücut yağıyla daha uzun süre hayatta kalmasını sağlar.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
1
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
2
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Uçuşa geçen altın için flaş uyarı. İslam Memiş altının yeni rotasını tarih vererek çizdi
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
3
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Neyzen Tevfik soğuk caminin avlusuna sığınır biri onu görüp yardım etsin diye. Zengin ailenin oğlu onu görünce öyle bir şey yapar ki
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
4
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Bayram öncesi araç fiyatlarına büyük zam. Yetkili isim ikinci eldeki büyük tuzağı açıkladı 
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
5
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Meteoroloji'den kar uyarısı: Hafta sonu için plan yapmadan önce dikkat
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
6
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Savcı Sayan Ağrı Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına el koydu. Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilmişti
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
7
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Kılıçdaroğlu gençlere seslendi: Sakın ola ki ‘bu pazar işim vardı’ demeyin
﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı
﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı
﻿Rus casus kadın İsveç'te tutuklandı
﻿İç Hastalıkları Uzmanı bayramdaki beslenme programını açıkladı 
﻿İç Hastalıkları Uzmanı bayramdaki beslenme programını açıkladı 
﻿İç Hastalıkları Uzmanı bayramdaki beslenme programını açıkladı 
﻿6 metrelik kara kepçe darbesi
﻿6 metrelik kara kepçe darbesi
﻿6 metrelik kara kepçe darbesi
﻿Kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk ölü bulundu 
﻿Kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk ölü bulundu 
﻿Kahreden olay: 4 yaşındaki çocuk ölü bulundu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.