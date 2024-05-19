Galatasaray'ın koreografisi Fenerbahçelileri çıldırttı

Düzenleme: Selahattin Ekrekli
Galatasaray'ın koreografisi Fenerbahçelileri çıldırttı
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe derbisi öncesi muhteşem bir koreografiye imza attı.

Süper Lig'de belki de şampiyonun belirleneceği dev derbi başladı.

Galatasaray, Rams Park Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar da zorlu mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi yapılan koreografi muhteşemdi.

Galatasaraylı taraftarların Fenerbahçe'ye göndermeli pankartları dikkat çekti. Okan Buruk'un fotoğrafının kullanıldığı görselde, "Ders: Tarih. Konu: Şampiyonluk" ifadesi dikkat çekti.

"5 yıldız ve Mayıslar bizimdir" mesajlarının yazıldığı pankartlarda, "Yaz tahtaya bir daha" mesajı da vardı.

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