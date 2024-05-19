Galatasaray'ın koreografisi Fenerbahçelileri çıldırttı

Süper Lig'de belki de şampiyonun belirleneceği dev derbi başladı.

Galatasaray, Rams Park Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Sarı-Kırmızılı taraftarlar da zorlu mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi yapılan koreografi muhteşemdi.

Galatasaraylı taraftarların Fenerbahçe'ye göndermeli pankartları dikkat çekti. Okan Buruk'un fotoğrafının kullanıldığı görselde, "Ders: Tarih. Konu: Şampiyonluk" ifadesi dikkat çekti.

"5 yıldız ve Mayıslar bizimdir" mesajlarının yazıldığı pankartlarda, "Yaz tahtaya bir daha" mesajı da vardı.