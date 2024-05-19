5 yıl erken emekli olmak için sayılı gün kaldı. 1.1 milyon kişi torba yasaya girdi

2000 yılı sonrası çalışma hayatına katılan ama prim gün sayısının 9 bin olması nedeni ile emekli olamayan Bağ Kur çalışanları prim gün sayısını 7 bin 200'e indirecek Torba Yasası'nın onaylanması bekliyor. Peki kimler erken emeklilik şansı yakalayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu düzenleme, hükümetin seçim öncesinde verdiği vaatlerden biri olup, seçim sonrası dönemde de yerine getirilmesi planlanıyor.

Bağ Kurlu esnafın merakla beklediği prim gün sayısını 7 bin 200 günü indiren düzenleme için sayılı günler kaldı. Konu ile ilgili son açıklamasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın verilen vaadin yerine getirileceğini söyledi.

TORBA YASA'DA NELER VAR?

Torba Yasa'nın içerisinde emekliler arasında eşitsizliğe yol açan 3600 ek gösterge konusu ve binlerce Bağ-Kur'luya emeklilik yolu açacak prim gün sayısının düşürülmesi konuları yer alıyor. Torba Yasa'nın Meclis Genel Kurulu'ndan onay almasına ise kesin gözü ile bakılıyor.

Şu an uygulanan emeklilik yasasına göre 8 Eylül 1999'dan sonra BAĞ-KUR kapsamında çalışmaya başlayan erkek ve kadınlar için 9000 prim günü sayısı şartı aranıyor. 8 Eylül 1999 önce çalışma hayatına katılan erkekler içinse yine 9000 gün prim şartı aranırken kadın çalışanlar için ise 7200 gün emeklilik için yeterli oluyor. Ancak Torba Yasa geçer ve prim gün sayısı 7200'e düşürülürse, Bağ Kur'lu çalışanlara 5 yıl önce emeklilik şansı doğuyor.