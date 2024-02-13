Ayin yapıp ailesini katletti. 'Şeytan çıkarma' dehşeti

Kaynak: Patronlar Dünyası
Ayin yapıp ailesini katletti. 'Şeytan çıkarma' dehşeti
İtalya Sicilya'daki Palermo kentinde 54 yaşındaki Giovanni Barreca, karısını ve iki çocuğunu 'şeytan çıkarma' ayininde korkunç bir şekilde öldürdü. Barreca bir kızını serbest bıraktıktan sonra polise teslim oldu.

Sicilya’nın Palermo kentinde yaşayan Giovanni Barreca (54), eşi Antonella Salamone ve iki oğlu Kevin (16) ve Emanuel’i (5) ‘şeytan çıkarma’ adı altında vahşice katletti. Barreca, bir kızını bırakarak polise teslim oldu.

Olay, ailenin Altavilla Milicia semtindeki evlerinde gerçekleşti. Polis, Barreca’nın eşinin cesedini yakıp gömdüğünü, bir oğlunu da zincirleyerek boğduğunu tespit etti. Barreca, sorgusunda eşi ve çocuklarının ‘şeytanın eline düştüğünü’ iddia etti. Polis, Barreca’nın bir tarikatın üyesi olabileceğini araştırıyor.

Barreca’nın serbest bıraktığı 17 yaşındaki kızı ise polise, aile dostu bir çiftin de cinayetlere karıştığını söyledi. Kız, “Babam ve arkadaşları bizi şeytandan kurtarmak için ayin yaptıklarını söylediler” dedi.

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