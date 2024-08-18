Süper Lig'de 6 gollü düello. Başakşehir'den müthiş geri dönüş

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Süper Lig'de 6 gollü düello. Başakşehir'den müthiş geri dönüş

RAMS Başakşehir, büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Alanyaspor'u 4-2'lik skorla yendi.

Süper Lig'in 2. haftasında nefes kesen bir maç geride kaldı. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 4-2'lik skorla ev sahibi RAMS Başakşehir oldu.

17. dakikada Piatek'in golüyle öne geçen Başakşehir'e, Alanyaspor 26'da Cordova ve 45'te penaltıdan Balkovec ile cevap verdi. Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Figueiredo orta sahadan attığı mükemmel golle skora denge getirdi. 90'da Deniz Türüç ile tekrar üstünlüğü ele geçiren RAMS Başakşehir'de skoru belirleyen isim 90+5'te Serdar Gürler oldu: 4-2.

Başakşehir bu galibiyetle puanını 4'e yükseltirken, Alanyaspor 1 puanda kaldı.

Başakşehir'in, Avrupa mücadelesi olduğu Süper Lig'in 3. haftasındaki Samsunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

Alanyaspor ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

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