CHP'li belediye 40 yıllık çiçekçiyi 'seçim bürosu açacağız' diye yerinden etti! Yerine midyeci açılıyor

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Burak Ersemiz isimli kullanıcı, Caddebostan'daki bir çiçekçinin sesi oldu.

Ersemiz, CHP'nin 40 yıllık bir çiçekçinin yerel seçim zamanı tezgah yerini aldığını daha sonrasında tekrar alabileceklerini ifade etti. Çiçekçi Yalçın Bey ve eşi, yerel seçimler sonrasında tezgah yerini yerine yeni bir midye açtığını belirtti. Çiçekçinin iddiaları ile sosyal medya paylaşımında bulunan kullanıcı Burak Ersemiz, şu cümleleri kullandı:

"Caddebostan iskele Sokak üzerinde 40 yıldır çiçek satan Yalçın abi ve eşi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından nasıl işsiz bırakıldı. İlk önce "tezgahın çok kötü yenile " dediler adam dünya kadar para harcadı resimlerde de görülen kırmızı çiçekçi tezgahını yaptırdı sonra bir ay kadar vakit geçti yerel seçimlerden önce bir sabah Kadıköy Belediyesi'ne ait bir araba ve zabıtalar Yalçın abinin tezgahını sökerek kamyonete koyup götürdü birkaç gün sonra Yalçın abi belediyeye ulaştı kendisine oraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim irtibat bürosu konulacağı seçimden sonra kaldırılacağı ve tezgahın yine aynı yere konulacağı söylendi.

Yalçın abi sokak köşelerinde çiçek satmaya devam etti. seçim bitti bu yasa dışı konteynırı kaldıran olmadı Yalçın abinin tezgahı da defalarca belediyeye gitmesinden sonra ancak getirilip hiç iş yapamayacağı yasa dışı konteynerin arka tarafında bir yere Monte edildi yerinden olan Yalçın abi ve eşi sokaklarda çiçek satmaya devam ediyor ve o Cumhuriyet Halk Partisi Caddebostan seçim bürosu uzun süre kapalı kaldıktan sonra dün midyeci olarak açıldı şimdi sormak lazım ;

Bu konteynerin elektriğini suyunu kim ödeyecek?

Çevre dükklarda korkunç kiralar varken hemen yanındaki dükkanlar binlerce dolar kira öderken bu konteynır kime kaç liraya kiralandı ?

Bu konteynerin İmari var mı ?

Cumhuriyet Halk Partisi seçim irtibat bürosu nasıl midyeci oldu?

Yalçın abinin ekmeğini bundan sonra kim verecek ?"